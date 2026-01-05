Verificación 2026: ¿Qué Coches Tienen Evaluación Obligatoria en Enero? Placas y Engomados

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), reveló el calendario de verificación vehicular 2026, procedimiento que es obligatorio para el primer semestre del año. ¿Sabes cuándo te toca? ¿Eres de los primeros en pasar a revisión? Conoce aquí que coche tienen evaluación obligatoria en enero.

Como te hemos dado a conocer previamente, este trámite es necesario para mantener en circulación tu automóvil y no ser sancionado. Se suma, además, a otros pagos que debes realizar ahora que comienza el año, como la tenencia, que tiene promoción en algunos estados del país.

Video: Mitos y Verdades del Servicio al Auto Antes de la Verificación

¿Qué coches deben realizar la verificación vehicular en enero 2026?

La SEDEMA indica que los vehículos deberán realizar la verificación conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa, de acuerdo con el siguiente orden:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero

Nota en desarrollo