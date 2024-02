¿Por Qué se le Dice "Chamba" al Trabajo en México?

Seguramente en más de una ocasión has escuchado del término "chamba" o "chambear". Sin embargo, aunque es una palabra muy utilizada en México para referirse al trabajo, pocas personas saben por qué se le dice así.

Debido a esto, a continuación te explicaremos su origen y la verdadera razón por la cual en nuestro país utilizamos la frase "chamba" para referirnos a aquella actividad a la que le entregamos la mayor parte de nuestro día y esfuerzos, el trabajo.

Una de las cosas más interesantes sobre esta palabra es que no solo es usada en México, pues inclusive en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras es utilizada para describir esta acción tan común en las personas.

Por ello es que si en Latinoamérica te preguntan o te dicen: ¿Qué tal la chamba?, ¿Cómo va la chamba? o chambeando duro, la mayoría de las personas entienden su significado, lo cual ha llevado a que la palabra chambear sea un verbo aceptado por la Real Academia Española (RAE).

Origen de la palabra "chamba"

La razón detrás del origen de la palabra chamba se remonta a 1940, fecha en que México firmó con Estados Unidos un acuerdo para que los mexicanos pudieran irse a trabajar al país norteamericano dentro del sector agricultor, pues había una escasez de hombres por la segunda guerra mundial.

Este proyecto se llamó "Programa Bracero" y durante esa época, los trabajadores del programa debían acudir a la Chamber of Commerce, que por su traducción al español es la Cámara de Comercio, en Estados Unidos para hacer la renovación de sus contratos.

No obstante, ya que la mayoría de los mexicanos que se habían ido a Estados Unidos no sabían inglés, no lograban pronunciar correctamente la palabra "chamber", por lo que empezaron a decirle simplemente "chamba".

Posteriormente, la palabra empezó a popularizarse, lo que terminó haciendo que esta palabra se incorporara a nuestro vocabulario coloquial.

