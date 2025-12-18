Chivahermano: Ángel Sepúlveda Llega a Chivas para Liga MX 2026 Tras Paso Histórico por Cruz Azul

Chivas no ha logrado salir campeón desde el Torneo Clausura 2017 y, desde entonces, la afición rojiblanca tuvo que ver cómo su acérrimo rival, el América, los superaba en títulos. El conjunto tapatío ha tenido años de inestabilidad en los banquillos, pues desde la salida de Matías Almeyda, el último entrenador que los hizo campeones, han pasado un total de 13 estrategas por sus filas.

El torneo anterior, bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas terminó la fase regular como sexto lugar de la tabla, obteniendo el boleto directo a la Liguilla, en donde alcanzó la instancia de los Cuartos de Final antes de ser eliminado por Cruz Azul. Ahora, de cara al Clausura 2026, el 'Rebaño Sagrado' se ha reforzado con uno de los mejores jugadores de 'La Máquina', pues finalmente se ha hecho oficial la llegada de Ángel Sepúlveda.

Los números de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda es ahora el tercer refuerzo de Chivas para el Torneo Clausura 2026 y llega procedente de Cruz Azul, institución en la que dejó una huella importante. El 'Cuate' se convirtió en uno de los referentes de los últimos años para el conjunto cementero gracias a los 39 goles que marcó con la camiseta celeste en 107 partidos disputados.

Además, 'Sepu' fue pieza clave para el más reciente título de 'La Máquina' en la CONCACAF Champions Cup, el cual obtuvieron este 2025, eliminando a equipos como Seattle Sounders, América, Tigres y Vancouver Whitecaps. Ese trofeo no solamente les permitió jugar la Copa Intercontinental de este año, sino que les garantiza un lugar en la próxima edición del Mundial de Clubes en 2029.

Los refuerzos de Chivas para 2026

Chivas ya amarró a tres nuevos refuerzos de cara al próximo torneo en 2026. Y es que además de Ángel Sepúlveda, el equipo rojiblanco contrató a Brian Gutiérrez y a Ricardo Marín, quienes a partir del Clausura 2026, serán futbolistas de la institución tapatía.