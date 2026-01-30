Alcaraz vs Djokovic: ¿Cuándo es la Final del Australian Open? Este es el Historial Entre Ambos

Novak Djokovic sigue empesinado en acrecentar su legado en el mundo del tenis. El serbio ha alcanzado una nueva final de un Grand Slam y buscará su título número 25 en este tipo de torneos. Sin embargo, tendrá que medirse a Carlos Alcaraz, la gran estrella del tenis en la actualidad, vigente número uno del ranking ATP y considerado el mejor jugador del mundo a día de hoy. Este será un enfrentamiento que paralizará a los aficionados de este deporte, pues se enfrentan experiencia contra juventud por uno de los títulos más importantes del circuito: el Australian Open 2026.

Noticia relacionada: Djokovic llega a la Final del Australian Open 2026; ¿Cuántos Títulos de Grand Slam Tiene?

El título del Abierto de Australia 2026 se definirá con el partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, un enfrentamiento que ya se ha dado antes, incluso en este mismo certamen. Es por eso que en N+ te contamos quién de los dos lidera el historial de victorias entre ambos y cuándo se llevará a cabo este emocionante compromiso.

Historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han enfrentado un total de nueve ocasiones previo a la gran final del Australian Open 2026. El historial favorece ligeramente al serbio, quien ha obtenido cinco triunfos por cuatro del español. Así se han dado los partidos entre ambos:

Historial de enfrentamientos: Alcaraz vs Djokovic Ganador Torneo Instancia Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Madrid (2022) Semifinal Novak Djokovic Roland Garros (2023) Semifinal Carlos Alcaraz Wimbledon (2023) Final Novak Djokovic ATP Masters 1000 Cincinnati (2023) Final Novak Djokovic Nitto ATP Finals (2023) Semifinal Carlos Alcaraz Wimbledon (2024) Final Novak Djokovic Juegos Olímpicos (2024) Final Novak Djokovic Australian Open (2025) Cuartos de final Carlos Alcaraz U.S. Open (2025) Semifinal

El serbio ha logrado ganar apenas un partido más ante Alcaraz en el historial de enfrentamientos. Sin embargo, cuando se trata de finales, el récord entre ambos está igualado, pues de las cuatro que han disputado, cada uno de ha llevado dos. En ese mismo sentido, las dos victorias que ostenta Carlos Alcaraz en finales ante 'Nole' han sido en torneos Grand Slam.

Video: Faitelson Dice Que Alcaraz y Sinner le Dijeron Adiós del Tenis a Djokovic

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Australian Open 2026?

El Abierto de Australia está llegando a su final. En la rama masculina individual sólo quedan dos nombres: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Serán uno de ellos quien se quede con la el trofeo del primer Grand Slam de la temporada y ese partido está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 1 de febrero a las 2:30 am (tiempo del centro de México).

Noticias recomendadas:

DB