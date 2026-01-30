Donald Trump Anuncia Carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de Estados Unidos

Este viernes 30 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para que pueda llevarse a cabo una carrera de la IndyCar en las calles de la Washington D.C., capital de ese país, esto con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense que se celebrará el 4 de julio de este año. La carrera, que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto de 2026, será organizada en conjunto por la IndyCar, el principal campeonato de monoplazas en esa nación, en coordinación con la administración del mandatario.

Noticia relacionada: Mundial 2026: ¿Qué Es el Primer Premio FIFA de la Paz que Dieron a Trump Durante el Sorteo?

Ante esto, el propietario de la IndyCar, Roger Penske, se dijo agradecico por la “confianza y el apoyo” del presidente. “El presidente Trump ha otorgado una distinción increíble a nuestro deporte. Indycar se prepara para honrar a nuestro país con un tremendo espectáculo automovilístico”, dijo en un comunicado a la cadena NBC. Por su parte, el mandatario aseguró que "va a haber mucha gente" en el evento, el cual tiene como objetivo mostrar "la grandeza estadounidense", según la Casa Blanca.

Cabe destacar, sin embargo, que la organización de esta carrera depende de la aprobación del Congreso, en donde los republicanos (el partido del presidente Donald Trump) tienen una corta mayoría.

Los eventos anunciados por Trump para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos

En julio de 2025, Donald Trump anunció una serie de eventos que pretende llevar a cabo para conmemorar los 250 años de independencia de su país. Estos incluyen la celebración de una "Gran Feria Estatal Estadounidense", misma que acabará en una “gigantesca fiesta en el Mall de Washington” con la representación de los 50 Estados. Además, se celebrará un certamen de “juegos patrióticos” con atletas estudiantes y también está la idea de organizar un combate de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, organizado por el empresario de la UFC, Dana White, para un público de “unas 20 o 25 mil personas”.

Noticias recomendadas:

DB