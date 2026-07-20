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Un Mundial en Tres Continentes: FIFA Define Mapa de la Copa del Mundo 2030

La máxima fiesta del fútbol internacional romperá los moldes geográficos con una inédita distribución que abarcará seis países y cruzará el océano Atlántico.

Un Mundial en Tres Continentes: FIFA Define Mapa de la Copa del Mundo 2030Foto: Reuters

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