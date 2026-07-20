Un Mundial en Tres Continentes: FIFA Define Mapa de la Copa del Mundo 2030

La Copa Mundial de la FIFA del año 2030 presentará una distribución geográfica sin precedentes en la historia del fútbol internacional. La organización aprobó una estructura que dividirá el desarrollo del torneo en seis países diferentes, situados en tres continentes distintos. Esta configuración unirá a Europa, África y América del Sur en una misma edición deportiva.

El núcleo central de la competencia estará a cargo de España, Marruecos y Portugal. Estas tres naciones actuarán como los anfitriones principales y recibirán la gran mayoría de los compromisos del calendario. De acuerdo con las previsiones oficiales de la Federación Internacional, en sus territorios se disputará la mayoría de los 104 partidos que componen el torneo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miles de Españoles Celebran en la Fuente de Cibeles y el Ángel de la Independencia en la CDMX

Por otra parte, la FIFA determinó que la inauguración simbólica de la competencia ocurra lejos del eje principal de la organización. Uruguay, Argentina y Paraguay funcionarán como sedes exclusivas para los primeros encuentros de sus respectivas selecciones locales. Cada uno de estos países albergará un único partido en su propio suelo.

La razón detrás de estos tres compromisos en Sudamérica responde a una motivación histórica y conmemorativa. La primera Copa del Mundo se celebró en Uruguay en el año 1930. Cien años después, la institución rectora del fútbol busca rendir un homenaje al origen del campeonato y al papel que tuvieron estas naciones en los inicios del torneo.

Dentro de los homenajes específicos, la FIFA asignó un partido a Uruguay por haber sido la sede original y el primer campeón del certamen. Argentina recibirá su encuentro como reconocimiento a su condición de finalista de aquella edición de 1930. En tanto, Paraguay fue incluido debido a su rol histórico como sede de la Conmebol, que era la única confederación continental existente en esa época.

Escenarios icónicos

La infraestructura confirmada contempla escenarios icónicos para la conmemoración. En Montevideo, el escenario elegido es el histórico Estadio Centenario, el sitio donde nació la competencia.

Las seis naciones que albergarán compromisos obtendrán además su clasificación automática al torneo, cupos que se descontarán de las plazas asignadas a sus respectivas confederaciones.

El calendario de la Copa del Mundo contempla una extensión especial de sus fechas con el propósito de facilitar la logística de los equipos implicados. Los encuentros en Sudamérica se llevarán a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030. Después de estos juegos, las selecciones contarán con cerca de doce días de intervalo antes de disputar sus segundos compromisos, margen que permitirá los traslados internacionales y el descanso necesario.

La actividad general en las sedes principales de España, Marruecos y Portugal iniciará de manera formal a mediados de mes. La ceremonia de apertura oficial y los demás partidos inaugurales se programaron para el jueves 13 y el viernes 14 de junio. A partir de ese momento, la competencia avanzará en los estadios del eje principal hasta llegar a la gran final, planeada para el domingo 21 de julio de 2030.