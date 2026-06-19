"Pura Felicidad": Sheinbaum Destaca Triunfo de México vs Corea del Sur
La presidenta Sheinbaum destacó la victoria de México contra Corea del Sur
La presidenta Sheinbaum destacó la victoria de México contra Corea del Sur
Durante la conferencia matutina de hoy, 19 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el triunfo de la Selección Mexicana al señalar que hay "pura felicidad", en N+ te compartimos qué dijo sobre el partido contra Corea del Sur.
"Contentos, contentas, felices, todos muy muy emocionados, pura felicidad, muchas felicidades a la Selección nacional por su juego, por el gol, la tajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México", mencionó.
Por otro lado, pidió a la Selección tricolor que siempre crean en ellos e hizo énfasis en que representan lo mejor de un país. "Cuando le di la bandera a Ochoa le dije siempre piensen en su país, siempre llévenlo en el corazón", dijo.
Cabe señalar que el resultado generó reacciones entre aficionados y figuras públicas, incluida la mandataria federal, quien desde la noche anterior expresó su respaldo al conjunto tricolor a través de sus redes sociales.
Tras la victoria obtenida el 18 de junio, la presidenta compartió un mensaje en el que reconoció el desempeño del equipo nacional.
"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", escribió la mandataria en sus redes sociales.
La fotografía que acompañó la publicación fue tomada en Palacio Nacional y mostraba a la presidenta junto a su esposo, Jesús María Tarriba. En la imagen, Sheinbaum aparece portando una camiseta personalizada con el número 1 y la palabra "Presidenta".
La victoria sobre Corea del Sur permitió a la Selección Mexicana fortalecer su posición dentro del Mundial y mantener el entusiasmo de la afición, que siguió de cerca el encuentro tanto en estadios como a través de transmisiones y espacios públicos.
FBPT