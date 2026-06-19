"Pura Felicidad": Sheinbaum Destaca Triunfo de México vs Corea del Sur

La presidenta Sheinbaum destacó la victoria de México contra Corea del Sur

Selección MexicanaAficionados festejan triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro
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