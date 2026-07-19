Futbol

Lamine Yamal: ¿Cuántos Años Tiene, Orígenes y Quién es su Novia?

La vida personal y amorosa de Yamal ha sido tan pública como los logros en el futbol del jugador estrella de la selección de España. Conoce la edad y orígenes de Lamine Yamal.

Quién es la novia actual de Lamine YamalLamine Yamal ha publicado fotos junto a su novia actual. Foto: Instagram
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+