Lamine Yamal: ¿Cuántos Años Tiene, Orígenes y Quién es su Novia?

La vida amorosa y personal de Lamine Yamal ha sido tan llamativa como la profesional, donde ha brillado y hoy, en la final del Mundial 2026, toma la relevancia como una de sus figuras principales. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Quién es su novia? En N+ te contamos.

La participación del jugador del Barcelona en el duelo decisivo de la Copa del Mundo ha generado gran expectativa, sobre todo luego de que se recordara la foto de Lionel Messi cuando Yamal era bebé.

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¿Quién es la novia de Lamine Yamal?

La actual novia del jugador español Lamine Yamal es la influencer de moda y estilo de vida Inés García, quien tiene 21 años y nació en Sevilla España.

La creadora de contenido suma 1.5 millones de seguidores en Instagram y 1.8 millones en TikTok.

Sus fotos y videos son, generalmente, de estilo de vida, maquillaje y moda. Además, ha compartido contenido junto al astro del balompié, como en uno de sus más recientes post, donde le deseó suerte en la final.

¿Cuántos años tiene Lamine Yamal?

Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat el 13 de julio de 2007, pero fue criado en Mataró. Tiene 19 años de edad.

La promesa del futbol se incorporó al FC Barcelona con solo 7 años, procedente del CF La Torreta.

Yamal posee una rica herencia multicultural gracias a sus raíces: su padre es de Marruecos y su madre es de Guinea Ecuatorial.

Gran parte de la infancia la vivió en Mataró, una ciudad ubicada en Cataluña. Ahí creció en el barrio de Rocafonda, una zona que se convirtió en una parte fundamental de su identidad.

Es justo de este suburbio de donde surge una de sus celebraciones más conocidas: el número 304, que forma con sus manos después de marcar goles y que hace referencia a los últimos dígitos del código postal de su barrio, 08304.