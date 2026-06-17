Roberto Lopes, el Defensa de Cabo Verde que No Cambió Playera con Oyarzabal: Así la Historia

Ahora que se encuentra en el Mundial, el defensor de Cabo Verde, Roberto Lopes, había decidido inicialmente romper con su costumbre de no intercambiar camisetas tras los partidos, pero se alegra de haber perdido la oportunidad de hacerlo tras el sorprendente empate de su selección ante España.

Cabe destacar que Lopes fue un pilar fundamental en el centro de la defensa de Cabo Verde en su debut en el Mundial, en el que su equipo logró mantener a raya a España, campeona de Europa y favorita del torneo, con un empate a 0-0 en su partido del Grupo H disputado el pasado lunes.

El jugador de 33 años nacido en Irlanda no es de los que buscan a un jugador rival tras el pitazo final para intercambiar camisetas, pero ahora que llegó al mayor escenario del futbol, las cosas han cambiado.

"Creo que me he hecho una reflexión personal en este torneo y me he dicho: '¿Sabes qué? Voy a romper esa especie de norma'", explicó Lopes a los periodistas el martes.

"Intenté intercambiar la camiseta con el delantero (Mikel) Oyarzabal, pero mi colega en la defensa se me adelantó. Después de eso pensé: 'No estaba destinado a ser así, no es lo que suelo hacer'. Para ser sincero, esa camiseta de Cabo Verde, mi primera camiseta de un Mundial, volverá a Kilnamanagh. Me alegro de no haberla intercambiado".

España dominó la posesión, pero su lento desarrollo del juego permitió a Cabo Verde mantener su organización defensiva, y cuando lograron romperla, el portero Vozinha realizó una serie de impresionantes paradas.

"Sabíamos antes del partido que lo tendríamos difícil", dijo Lopes.

"Tendrían la mayor parte de la posesión y tendríamos que mostrarnos firmes en defensa y quizá esperar que tuvieran un mal día a la hora de rematar a puerta. Afortunadamente, nuestro portero Vozinha estuvo increíble y se merece todos los elogios por ofrecer actuaciones como esa a sus 40 años", añadió.

Próximo encuentro de Cabo Verde en Mundial 2026

Lopes tenía familiares de Irlanda en el Atlanta Stadium, pero el ajetreado calendario del Mundial le impidió reunirse con ellos tras el partido, y el impacto de lo que su equipo logró no le caló hasta más tarde.

"Solo estaba buscando a mi familia y quería celebrar ese momento con ellos", dijo.

"Pero luego, una vez en el avión, te quedas pensando: '¿Qué acaba de pasar aquí?'. Conseguí levantar la vista y saludar en su dirección, y pude ver que me devolvían el saludo. Después del partido, nos fuimos directamente del estadio al aeropuerto y anoche ya estábamos de vuelta en Tampa".

El próximo compromiso de Cabo Verde será el domingo frente a Uruguay, que empató 1-1 con Arabia Saudita.

Con información de N+ y EFE.