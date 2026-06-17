Roberto Lopes, el Defensa de Cabo Verde que No Cambió Playera con Oyarzabal: Así la Historia

Roberto Lopes, defensa de la Selección de Cabo Verde, contó porque no cambió su playera con Oyarzabal

Roberto Lopez, deantero de la selección de Cabo VerdeRoberto Lopez, deantero de la selección de Cabo Verde. Foto: Reuters | Archivo

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El defensor Roberto Lopes comparte su experiencia en el Mundial tras el empate de Cabo Verde ante España. Su camiseta del debut mundialista tiene un significado especial. Conoce su historia.

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