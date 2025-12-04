Hoy es el Sorteo del Mundial 2026: ¿Cuánto Dura y A Qué Hora se Sabrá el Grupo de México?

El Sorteo del Mundial 2026 se va a llevar a cabo hoy viernes 5 de diciembre 2025 y para todos los aficionados que van a estar pendientes de cómo quedan los grupos, acá te decimos cuánto dura dicho evento y a qué hora se podría saber el grupo que le va a tocar a México en el torneo de selecciones más importante del mundo.

Para que no te pierdas ningún detalle de cómo va a quedar conformada la fase de grupos, en una nota ya te dijimos a qué hora es e Sorteo del Mundial 2026 y dónde ver en vivo gratis la transmisión del evento. De igual forma te mostramos quiénes pueden ser los rivales de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

Video: ¿Cómo Pinta el Panorama para la Selección Mexicana en el Sorteo del Mundial 2026?

¿Cuánto dura el Sorteo del Mundial 2026?

El Sorteo Mundial FIFA 2026 empieza a las 11:00 horas del 5 de diciembre 2025. Se espera que el evento tenga una duración aproximada de dos horas, aunque esta podría alargarse.

Nota relacionada: Países Clasificados al Mundial 2026: ¿Cuáles Son las Selecciones que Pasaron Eliminatorias?

Se espera que alrededor de las 13:00 horas de la tarde del viernes 5 de diciembre termine el sorteo y ya se sepa cómo quedaron los grupos del Mundial 2026, al cual se va a realizar con la participación de 48 selecciones, algo inédito para este torneo.

Video: Faitelson Afirma Que el Mundial de 2026 Será el de la Tecnología

¿A que hora se sabrá el grupo de México en el Mundial 2026?

Será minutos después de las 12:00 horas del mediodía de este viernes cuando la Selección Mexicana de Javier Aguirre ya sepa quiénes serán sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Nota relacionada: ¿Cuál Sería el Grupo Más Difícil que le Puede Tocar a México en el Sorteo del Mundial 2026?

Para que no te pierdas ningún detalle del evento de la FIFA, acá te dejamos el Liveblog del Sorteo del Mundial 2026 en vivo, para que cheques el minuto a minuto online gratis y sepas cómo quedaron los grupos de la primera fase del torneo al instante.

Historias recomendadas: