¿Cuándo y A Qué Hora Corre Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2025?

Isaac del Toro ha sido la gran revelación del ciclismo mundial en este 2025. El mexicano ha tenido un año sensacional, obteniendo 15 victorias en lo que va de la temporada, incluyendo 7 clásicas italianas y ahora tiene la posibilidad de conseguir una más, pues se ha confirmado su participación en el Giro de Lombardía con el UAE Team Emirates, junto al gran favorito Tadej Pogacar.

Del Toro, de 21 años de edad, será parte del roster de UAE Team Emirates junto Rafal Majka, Domen Lojz Novak, Pavel Sivakov, Jay Vine, Adam Yates y el campeón del mundo, Tadej Pogacar, quien busca su quinto triunfo consecutivo en esta carrera. Sin embargo, el nacido en Ensenada, Baja California, es uno de los ciclistas a tener en cuenta debido a su gran estado de forma.

Pogacar buscará igualar el récord de cinco victorias en la "Clásica de las Hojas Muertas" de la leyenda italiana Fausto Coppi, aunque de hacerlo el esloveno se convertiría en el primero en conseguir los cinco triunfos de manera consecutiva.

¿Cuándo corre Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2025?

El Giro de Lombardía 2025 se llevará a cabo este sábado 11 de octubre. Se trata de un recorrido con más de 4,400 metros de desnivel que va desde Como hasta Bérgamo, en un trayecto que consta de 238 kilómetros totales. La carrera cuenta con ascensos sumamente desafiantes como la Madonna del Ghisallo y el Passo di Ganda, donde el Tadej Pogacar ha sellado varios de sus triunfos en el pasado. Además, el punto más alto de la carrera está a mil 257 metros sobre el nivel del mar.

¿A qué hora corre Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2025?

La carrera del Giro de Lombardía 2025 comenzará a las 02:30 horas, tiempo del centro de México. Isaac del Toro buscará la que sería su octava victoria en las clásicas italianas este 2025.

Estos han sido los triunfos de Isaac del Toro en las clásicas italianas este 2025:

Ganador del Milano-Turín

Ganador del Giro dell'Emilia

Ganador del GP Industria & Artigianato

Ganador del Giro della Toscana

Ganador de la Coppa Sabatini

Ganador del Trofeo Matteotti

Ganador de la Gran Piemonte

