El mexicano Isaac del Toro participó hoy, 12 de marzo de 2026, en la etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026, entre Tagliacozzo y Martinsicuro.

En la cuarta etapa, el mexicano del equipo UAE-Team Emirate recorrió 213 kilómetros complejos, con dos ascensos clásicas de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle. Cabe recordar que ayer Isaac no quedó entre los primeros lugares, sin embargo, mantuvo el liderato y la maglia azul.

Cabe recordar que Isaac del Toro ha conseguido escalar posiciones en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional), colocándose en la segunda posición, luego de obtener la victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que finalizó en Abu Dhabi.

El mexicano arrancó la temporada 2026 de manera espectacular y ahora se ubica segundo en la clasificación que es actualmente liderada por el esloveno Tadej Pogacar, quien acumula 11255 puntos. Del Toro, oriundo de Ensenada, Baja California, le sigue con 6224 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupa el danés Jonas Vingegaard, quien suma 5724 puntos.

Isaac del Toro en la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026

El ciclista de 22 años y originario de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar a solo unos segundos de Van Der Poel, quien fue el primero en cruzar la meta. Sin embargo, el mexicano perdió el liderato, que ahora le pertenece al italiano Giulio Pellizzari, y ahora se ubica en segundo lugar.

10th place for @ISAACDELTOROx1 . Pellizzari(RBH) takes the leader’s jersey with the bonus seconds at the finish, while Del Toro now sits 2nd overall #TirrenoAdriatico, just two seconds down 👌.#WeAreUAE pic.twitter.com/M8XAKTcpM8 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 12, 2026

Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.

Con información de N+.

