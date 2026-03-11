Isaac del Toro en Tirreno-Adriático 2026: Así Quedó el Mexicano en la Etapa 3
El ciclista mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 3 de Tirreno-Adriático hoy, 11 de marzo de 2026; en este lugar quedó
El mexicano Isaac del Toro participó hoy, 11 de marzo de 2026, en la etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, entre Cortona y Magliano de'Marsi.
En la etapa más larga, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates recorrió 221 km por terreno italiano con lluvias y suaves subidas y bajadas, incluyendo Todi y Le Marmore. El tramo final fue veloz, con una ligera subida durante los últimos 15 km hasta la recta final. Cabe recordar que ayer Isaac llegó a la meta en segundo lugar.
Noticia relacionada: Jardine Explica Lesión de Malagón: "Ojalá No Sea Una Ruptura Total"
Resultado de Isaac del Toro en la Etapa 3
El ciclista de 22 años y originario de Ensenada, Baja California, no quedó entre los primeros cinco lugares, la primera posición fue para el danés Tobias Lund Andresen, sin embargo, a nivel general, el mexicano mantiene el liderato y la maglia azul, con una ventaja de tres segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari y de 13 con respecto al estadounidense Magnus Sheffield.
Safe finish for all our boys at #TirrenoAdriatico 🇮🇹 👌.— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 11, 2026
💙 @ISAACDELTOROx1 holds on to the leader’s jerse. #WeAreUAE pic.twitter.com/mXNhSSQ2p5
Así quedaron los primeros tres lugares:
- El danés Tobias Lund Andresen.
- El belga Arnaud De Lie.
- El belga Jasper Philipsen.
Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.
Con información de N+
