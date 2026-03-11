Isaac del Toro en Tirreno-Adriático 2026: Así Quedó el Mexicano en la Etapa 3

El mexicano Isaac del Toro participó hoy, 11 de marzo de 2026, en la etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, entre Cortona y Magliano de'Marsi.

En la etapa más larga, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates recorrió 221 km por terreno italiano con lluvias y suaves subidas y bajadas, incluyendo Todi y Le Marmore. El tramo final fue veloz, con una ligera subida durante los últimos 15 km hasta la recta final. Cabe recordar que ayer Isaac llegó a la meta en segundo lugar.

Resultado de Isaac del Toro en la Etapa 3

El ciclista de 22 años y originario de Ensenada, Baja California, no quedó entre los primeros cinco lugares, la primera posición fue para el danés Tobias Lund Andresen, sin embargo, a nivel general, el mexicano mantiene el liderato y la maglia azul, con una ventaja de tres segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari y de 13 con respecto al estadounidense Magnus Sheffield.

Así quedaron los primeros tres lugares:

El danés Tobias Lund Andresen. El belga Arnaud De Lie. El belga Jasper Philipsen.

Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.

