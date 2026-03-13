Este viernes 13 de marzo de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en la etapa 5 del Tirreno-Adriático 2026, entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio.

En la quinta etapa, el mexicano del equipo UAE-Team Emirate recorrió184 km en terreno italiano con diez ascensos de diferente dificultad. Cabe recordar que ayer Isaac perdió el liderato general, luego de que el italiano Giulio Pellizzari le arrebató la 'maglia azzurra'.

Isaac del Toro es considerado uno de los mejores ciclistas y a sus 22 años ha conseguido escalar posiciones en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional), colocándose en la segunda posición, luego de obtener la victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que finalizó en Abu Dhabi.

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Isaac del Toro en la Etapa 5 del Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar, la primera posición fue para el danés Michael Valgren Hundahl. Sin embargo, a nivel general, el mexicano recuperó su liderato y la 'maglia azzurra'.

Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.

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Con información de N+.

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