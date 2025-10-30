Luciano Spalletti, el Entrenador que Tiene Tatuado el Escudo del Napoli, es Nuevo DT de Juventus

Hay humo blanco en la Juventus, pues luego del despido de Igor Tudor como entrenador de la Vecchia Signora, se manejaron varias opciones para ocupar el banquillo del club más ganador del futbol italiano. Finalmente, este jueves 30 de octubre se confirmó mediante un comunicado de prensa, que Luciano Spalletti es el nuevo director técnico del conjunto bianconeri.

Spalletti, de 66 años de edad, llega a Turín para intentar revertir la mala racha que le costó el puesto a su antecesor. En ese sentido, la Juventus tenía ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria y, pese a su triunfo de ayer ante Udinese, se ubican en el séptimo lugar de la tabla de la Serie A con 15 puntos.

El contrato de Spalletti con la Juevntus

De acuerdo con información de AP, " Juventus ya llegó a un acuerdo con Spalletti para que entrene al club hasta el final de la temporada, con una renovación automática si el equipo se clasifica para la Liga de Campeones". El ex estratega de la selección italiana se convierte así en el tercer entrenador a tiempo completo, y el quinto contando a los dos interinos que ha tenido el club, que dirigirá al conjunto de Turín desde la salida de Massimiliano Allegri en mayo de 2024.

Juventus, el equipo más ganador de la Serie A con 36 títulos, no ha podido ganar la liga italiana desde 2020, cuando dio por terminada una racha espectacular de nueve campeonatos seguidos.

Spalletti tiene tatuado el escudo de un acérrimo rival de la Juventus

Luciano Spalletti tiene un amplio recorrido como entrenador en el futbol italiano. Ha dirigido a ocho clubes en su país natal, incluyendo al Napoli, equipo con el que conquistó el scudetto en la temporada 2022/23 con el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano en la plantilla. Luego de ese logro, el estratega decidió tatuarse el escudo de la institución napolitana.

