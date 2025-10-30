Paunovic Toma las Riendas de Serbia Rumbo al Mundial 2026

La Federación Serbia de Futbol anunció oficialmente que Veljko Paunovic asumirá el mando de la selección mayor para los próximos dos compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Serbia enfrentará a Inglaterra y Letonia, duelos que servirán para evaluar la continuidad del técnico al frente del combinado nacional.

Paunovic, recordado por conquistar el Mundial Sub-20 de 2015 con Serbia, fue destituido recientemente como entrenador del Real Oviedo, club con el que logró el histórico regreso a Primera División tras 24 años de ausencia. Sin embargo, su salida llegó después de un inicio irregular en LaLiga, con apenas dos triunfos en ocho jornadas.

Antes de su etapa en España, el estratega serbio dirigió en México, donde tuvo pasos por Chivas y Tigres UANL, ganándose el reconocimiento por su enfoque disciplinado y su trabajo con jugadores jóvenes.

El secretario general de la federación, Branko Radujko, destacó la disposición inmediata del técnico: “Paunovic ha demostrado su compromiso absoluto con el futbol serbio. No pidió condiciones ni contratos; su prioridad fue ayudar al equipo en este momento decisivo”.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

El organismo también informó que los resultados de estos partidos no determinarán de inmediato el futuro del entrenador, ya que se analizará su posible continuidad una vez finalizados los encuentros.

¿Qué lugar ocupa Serbia en las eliminatorias?

Actualmente, Serbia ocupa el tercer lugar del Grupo K con 10 puntos, detrás de Inglaterra (18) y Albania (11). El equipo visitará a los ingleses en Londres el 13 de noviembre y cerrará su fase clasificatoria ante Letonia, en Leskovac, tres días después.

Para Paunovic, este nombramiento representa una oportunidad simbólica: volver a dirigir a su país una década después de haberlo llevado a la gloria juvenil. Su reto ahora es mayor —revivir a una selección que aún sueña con el boleto al Mundial 2026— y demostrar que su experiencia internacional, tanto en Europa como en México, puede traducirse en una nueva etapa de crecimiento para el futbol serbio.

