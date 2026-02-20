UAE Tour 2026: ¿Cómo le Fue a Isaac del Toro en la Etapa 5?
N+
Así quedó el mexicano Isaac del Toro en la Etapa 5 del UAE Tour 2026 hoy, 20 de febrero de 2026
COMPARTE:
Este viernes, 20 de febrero de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 5 del UAE Tour 2026, en un recorrido de 168 kilómetros.
Durante la etapa 5, el recorrido fue de Dubái-Universidad Hamdan bin Mohammed Smart, sin una sola dificultad apta para una media alta de velocidad.
El originario de Ensenada, Baja California, no quedó entre los primeros 20 lugares, sin embargo, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates mantiene el segundo lugar a nivel general a solo 21 segundos del líder Antonio Tiberi. El tercer lugar es para el colombiano Harold Tejada a un minuto
Los primeros tres lugares de la Etapa 4 del UAE Tour 2026, fueron para:
- Jonathan Milan.
- Erlend Blikra
- Matteo Malucelli.
Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan volvió a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Lo hizo tras lanzar un ataque a falta de 300 metros para línea de meta y superar con su velocidad a Erlend Blikra (Uno X-Mobility) y Matteo Malucelli (XDS-Astana).
En ese esprint final, Matteo Milan, hermano de Jonathan, se cayó en una curva pero posteriormente pudo continuar con el pelotón hasta la línea de meta.
La etapa, que salió del centro de Dubái en dirección al desierto pasando por lugares icónicos como el hipódromo de Meydan, tuvo una escapada que no llegó a buen término comandada por el suizo Silvan Dillier, Gianni Moscon y Nickolas Zukowsky.
Noticia relacionada: México Logra Oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista en Chile.
¿Cuáles son las etapas que faltan?
Cabe recordar que la carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa con siete etapas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte del calendario UCI WorldTour. Cubiertas las primeras cuatro jornadas, restan los siguientes recorridos:
- Etapa 6 — Sábado 21 de febrero. Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general.
- Etapa 7 — Domingo 22 de febrero. Jornada final llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.
-
Historias rcomendadas:
- ¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave.
-
Veterinaria de Navojoa Desmiente Atender a “Therian”; Esto es lo que Dijo la Especialista
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+ y EFE
Rar