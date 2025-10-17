F1: Resultados de la Qualy en Austin: ¿Cómo se Definió la Parrilla para el Sprint de Mañana?

La Fórmula 1 aterrizó en Austin, Texas, para la décimo novena fecha del Calendario de 2025: el Gran Premio de Estados Unidos en el desafiante Circuito de las Américas. Este viernes se realizó la primera sesión de entrenamientos libres, que sirve como preparación para la clasificación y el Sprint del sábado.

Lando Norris (McLaren) registró el mejor tiempo del ensayo, cubriendo los 5.513 metros del trazado en 1:33.294, superando por 255 milésimas al alemán Nico Hülkenberg y por 279 a su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato con 336 puntos.

¿Qué es la Clasificación Sprint de F1?

La clasificación Sprint se lleva a cabo los viernes y define el orden de salida para la carrera Sprint de mañana (sábado). Está dividida en tres etapas: SQ1, SQ2 y SQ3, con duraciones de 12, 10 y 8 minutos, respectivamente. En cada ronda se eliminan los pilotos más lentos: los cinco con peor tiempo en la SQ1, luego otros cinco en la SQ2, determinando así las posiciones del 20.º al 11.º. Los 10 pilotos más rápidos avanzan a la SQ3, donde se define el top 10 de la parrilla, y el piloto más veloz parte desde la pole position en la Sprint Race.

Resultados de la Qualy

1.- Max Verstappen - Red Bull Racing

2.- Lando Norris - McLaren

3.- Oscar Piastri - McLaren

4.- Nico Hulkenberg - Kick Sauber

5.- George Russell - Mercedes

6.- Fernando Alonso - Aston Martin

7.- Carlos Sainz - Williams

8.- Lewis Hamilton - Ferrari

9.- Alexander Albon - Williams

10.- Charles Leclerc - Ferrari

11.- Kimi Antonelli - Mercedes

12.- Isack Hadjar - Racing Bulls

13.- Pierre Gasly - Alpine

14.- Lance Stroll - Aston Martin

15.- Liam Lawson - Racing Bulls

16.- Oliver Bearman - Haas F1 Team

17.- Franco Colapinto - Alpine

18.- Yuki Tsunoda - Red Bull Racing

19.- Esteban Ocon - Haas F1 Team

20.- Gabriel Bortoleto - Kick Sauber

¿Cuántos puntos se otorgan en una carrera Sprint?

Austin será la cuarta de seis carreras Sprint de la temporada 2025, aumentando la emoción de los fines de semana y ofreciendo oportunidades adicionales a los pilotos para sumar en el campeonato. Los puntos en la Sprint solo se otorgan a los ocho primeros: 8 al ganador, 7 al segundo, 6 al tercero, y así hasta 1 punto para el octavo.

¿Cómo marcha la clasificación de pilotos?

En el campeonato, Oscar Piastri lidera con 336 puntos, seguido por Lando Norris (314) y Max Verstappen (273). Esta carrera Sprint será clave para que los pilotos busquen puntos extra antes de la carrera del domingo.

