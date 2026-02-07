¡Toma Previsiones! BBVA Hace Anuncio sobre Funcionamiento de su App Mañana
El banco BBVA confirmó que no tendrá servicio y este es el motivo.
Las operaciones bancarias en línea de la App BBVA presentarán interrupción parcial de su servicio durante este domingo 8 de febrero de 2026.
Es importante mencionar que no se trata de una falla, pues la institución bancaria informó los motivos por los que su servicio será limitado.
Y es que si eres usuario de BBVA e intentas realizar una operación a través de la App BBVA y no puedes realizar un movimiento, es muy probable que tu servicio de internet no sea el responsable.
¿Por qué no habrá intermitencias en la App de BBVA?
BBVA informó los motivos por los cuales no podrás usar el servicio.
"Este domingo 8 de febrero, BBVA realizará labores de mantenimiento en su aplicación móvil en un horario de 00:00 a 06:00 horas, tiempo del centro de México", se lee en el aviso a los usuarios.
Es decir, el funcionamiento de la App de BBVA se verá limitado desde el primer minuto de este domingo 8 de febrero y hasta las 6 a.m. de ese mismo día.
BBVA detalló que los usuarios únicamente podrán consultar saldos y movimientos en su app durante el horario mencionado.
Se espera que el servicio de la app de BBVA se restablezca a las 6 a.m. de este domingo, 8 de febrero de 2026, por lo que podrás realizar movimientos como de costumbre.
Debido a la hora en la que se realizará el mantenimiento, se tiene previsto que la afectación entre los usuarios sea mínima.
