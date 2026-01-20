Cetes Directo para Niños: ¿Cómo Funciona y Cuánto Paga de Rendimiento al Año por 1,000 Pesos?

Si incentivar en tus hijos el hábito del ahorro debe ser una prioridad, más vale que entre tus propósitos de 2026 también esté enseñarles a invertir. Es de vital importancia que desde pequeños aprendan no sólo a administrar su dinero sino qué pueden hacer para verlo crecer. De ahí que en N+ te explicamos cómo funciona "Cetesdirecto para Niños" y cuánto paga de rendimiento al año por mil pesos.

Invertir no sólo permite que tu dinero crezca sino que lo protege de perder su valor, mientras te da oportunidad de alcanzar metas financieras a mediano y largo plazo.

Es decir que la inversión se convierte en una herramienta para lograr objetivos grandes, mientras que hacerlo específicamente en cetes, implica inyectar dinero a instrumentos de deuda del Gobierno Federal de México que sirven para que el Gobierno obtenga financiamiento y tú obtengas rendimientos seguros.

Por lo que ya te hemos explicado si es un buen o mal momento para invertir en cetes, además de detallar cómo iniciarte en este instrumento con sólo 100 pesos invertidos.

¿Qué es Cetesdirecto Niños y cómo funciona?

Cetesdirecto es una plataforma gratuita del Gobierno de México, operada por Nacional Financiera (Nafin), que permite que cualquier persona invierta en instrumentos de deuda gubernamental como Cetes desde 100 pesos.

Mientras que su versión Cetesdirecto Niños es una cuenta de inversión segura y sin comisiones para menores, que debe ser gestionada por un adulto, quien deposita los fondos que se invierten en los Cetes.

Para incentivar en tus hijos el hábito del ahorro en la inversión les puedes abrir un portafolio en la plataforma y operarlo desde una app que descargas en tu celular.

Con las herramientas de Ahorro Recurrente y Reinversión Automática puedes generarles un ahorro consistente y seguro, con el que entiendan la importancia de la educación financiera. Y así formar jóvenes que tomen decisiones informadas sobre sus finanzas.

Lo más importante es que les expliques términos financieros como inversión, comisiones, rendimientos y cetes con un lenguaje amigable que les permita comprender la importancia de ahorrar para lograr metas a corto y largo plazo como comprar boletos para un concierto, o algún curso de verano.

¿Cómo crear una cuenta en Cetesdirecto para Niños?

Si ya te decidiste a abrir una cuenta de Cetesdirecto Niños para tus hijos o menores de edad en casa, te explicamos cuáles son los pasos que debes de seguir.

Descarga la app de Cetesdirecto en iOS y Android Crea una cuenta para ti en la plataforma Inicia sesión con tu usuario y contraseña Da clic en el Menú y Selecciona Cetesdirecto Niños Elige la opción "Apertura" e ingresa los datos personales del menor Lee el contrato y da clic en "Contratación Exprés" Reinicia sesión en la app

Una vez que le has creado su portafolio de cetes, debes seguir los siguientes pasos para poder consultar su dinero y comenzar a invertir.

Inicia sesión en la app Da clic en "Posición de Portafolio" y verifica la información guardada Da clic en el nombre de tu hijo para entrar a su sesión En la página principal de clic en "Invertir"

Video: Calculadora de CETES: Mide Ganancias

¿Cuánto ganará un niño que invierte 1,000 pesos en cetes al año?

Si quieres iniciar el ejercicio de inversión con tu hijo pueden comenzar con una inversión de 1,000 pesos a un año. El rendimiento que obtendrá el pequeño por ese tiempo será de entre 75 y 120 pesos, según la tasa de interés vigente y el plazo elegido.

Por ejemplo, si inviertes 1,000 pesos a un plazo de 365 días y la tasa de interés anual es de 12.09%, podrías ganar 120 pesos en un año.

