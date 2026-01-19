Precio del Dólar Hoy LUNES 19 de Enero de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 19 de enero de 2026 en México es de 17.62 pesos por billete verde en promedio.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 18 de enero de 2026?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 18 de enero en los 17.61 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio de FIX en el DOF

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.6867 pesos por dólar para este lunes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 19 de enero, según Banxico, en 17.6897 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 19 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.40 Banco Azteca 16.50 17.79 BBVA Bancomer 16.59 18.12 Banorte 16.45 17.95 Banamex 17.13 18.07 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

