Empresarios y Gobierno Acuerdan Ajuste a Refrescos ante IEPS en 2026

La mañana de hoy, 16 de octubre de 2025, David Kershenobich, secretario de Salud, el subsecretario Eduardo Clark y Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron una reunión para abordar temas sobre la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos 2026.

El Gobierno de México y representantes de la industria refresquera alcanzaron un acuerdo para disminuir el contenido de azúcar en las bebidas embotelladas que se venden en el país. La medida busca enfrentar la creciente crisis de salud pública asociada con enfermedades como la diabetes y la hipertensión, derivadas del consumo excesivo de azúcar.

Video: Aumentará Impuesto a Refrescos y Bebidas Azucaradas en Chihuahua

En la reunión encabezada por David Kershenobich se discutieron los ajustes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos 2026, con el fin de impulsar una política pública centrada en la salud y no en la recaudación.

Nota relacionada: ¿Por Qué Subirá Impuesto a Refrescos? SHCP Informa Destino de Recursos en 2026.

Una de las principales empresas refresqueras señaló que se comprometieron a reducir en 30% las calorías de sus productos, comenzando con las presentaciones de mayor tamaño. Esto implementará de manera gradual esta reducción dentro de un plazo máximo de un año, y que el 70% del volumen de producción deberá ajustarse a las nuevas metas.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT