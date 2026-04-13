No Cargues Aquí: Profeco Pondrá Lona a Estaciones que Venden Diésel y Gasolina Más Caras

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, anunció que se colocarán en gasolinerías lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, para alertar a los consumidores sobre las estaciones que venden más cara la gasolina regular y el diésel.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador dio a conocer que esa estrategia comenzará hoy, 13 de abril de 2026.

“Hoy iniciamos estos recorridos en la mayoría de los estados, salvo Baja California Sur y Quintana Roo que tienen otros precios por tema de logística. La idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde están volándose la barda con los precios tanto en gasolina reglar como en diésel. Donde vean estas lonas seguramente cerca habrá una estación donde sí tengan precios justos”, dijo.

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spb