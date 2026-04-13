¿Continúan Reportes de Fallas en App de BBVA? Estatus de Servicio Hoy Lunes 13 de Abril 2026

Los usuarios de BBVA reportan la tarde de este lunes 13 de abril de 2026 fallas relacionadas con la aplicación móvil del banco, lo que les impedía realizar transferencias o llevar a cabo cualquier otra operación.

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, cerca de las 13:00 horas de la tarde comenzaron a registrarse los primeros informes de intermitencias, alcanzando un pico de casi mil 300 quejas.

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Pero no fue sino hasta las 16:00 horas que los informes de fallas de la app de BBVA disminuyeron; no obstante, en redes sociales los usuarios del banco seguían reportando intermitencias pasadas las 20:00 horas.

¿Ya se restableció el servicio en la app de BBVA?

Más del 70% de los reportes de fallas estaban relacionados con la app de BBVA. Hasta el momento, el banco no ha informado sobre el origen de dichas intermitencias.

Los informes provenían principalmente de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Baja California, Estado de México, San Luis Potosí y Guanajuato.

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