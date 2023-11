Xóchitl Gálvez Pide una Alianza que Construya un Frente Unido

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, recibió las constancias que le acreditan como precandidata del PRD y el PRI.

Xóchitl Gálvez, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México:

Más tarde, Xóchitl Gálvez agradeció el respaldo que recibió al registrarse como precandidata a la Presidencia de la República por parte del PRI.

Xóchitl Gálvez, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México:

Hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer a la adversidad, no los voy a defraudar, les pido, me acompañen, que me acompañen para convencer, que me acompañen para ganar, que me acompañen para gobernar, les pido una precampaña que refleje nuestros sueños, una precampaña que enamore, una precampaña que emocione, que escuche, que cuide, una precampaña para ganar