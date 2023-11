En un video compartido en sus redes sociales, el exgobernador de Oaxaca, informó de su renuncia con carácter de irrevocable del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el mensaje agradeció a todos con quienes luchó en las diferentes etapas de su vida por un México mejor.

Indicó que no puede ser parte de algo que no lo define como persona, ni como político, y que no corresponde a la visión de México que lo anima a seguir en la vida pública.

Noticia relacionada: Osorio Chong y 3 Senadores Dejan el PRI y Forman Nuevo Grupo

Y anunció por ello la creación de la Alianza Progresista por México que dijo permitirá generar un “espacio abierto a la discusión, diálogo y reflexión para todas y todos los mexicanos, sin distinción para que puedan participar con el objetivo de aportar a la creación del modelo de país que nos merecemos”.

Murat se suma a los varios políticos que han renunciado al PRI, debido a sus diferencias con las decisiones tomadas por el dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Tal es el caso del senador Carlos Marín, de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien renunció al partido luego de más de 40 años de militancia.

Historias recomendadas:

LECQ