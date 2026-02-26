Robbie Williams en México 2026: Así Están los Precios de los Boletos y el Mapa Por Zonas

El regreso de Robbie Williams a México ya es una realidad. El cantante británico se presentará el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, como parte de su esperada gira BRITPOP World Tour.

Si planeas asistir, aquí te compartimos los precios oficiales de los boletos con cargos incluidos, así como las fechas de preventa y venta general a través de Ticketmaster.

Precios de boletos por zona

Los precios base, sin considerar variaciones por primeras filas o asientos ubicados en orillas/esquinas, quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Nivel A (De pie): $4,154 MXN

Nivel B: $4,712 MXN

Nivel C: $3,805.50 MXN

Nivel D: $2,232 MXN

Nivel E: $1,736 MXN

Discap: $3,459.50 MXN

Es importante tomar en cuenta que los costos ya incluyen cargos por servicio y que pueden existir ajustes dependiendo de la ubicación específica dentro de cada zona.

Mapa por zona: ¿Cómo se divide el Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes suele dividirse en secciones que combinan área general de pie y distintos niveles numerados en gradas. Para este concierto:

Nivel A corresponde al área de pista (de pie), ideal para quienes buscan estar más cerca del escenario.

Niveles B y C abarcan zonas preferentes en gradas con mejor visibilidad frontal.

Niveles D y E se ubican en secciones más altas o laterales, con precios más accesibles.

La zona Discap está destinada a personas con discapacidad y acompañantes, con espacios adaptados.

Imagen: Ticketmaster

Fechas de preventa y venta general

Si quieres asegurar tu lugar, estas son las fechas clave:

Venta Beyond: 26 de febrero – 9:00 AM

Venta LineUp: 26 de febrero – 3:00 PM

Preventa Priority: 27 de febrero – 9:00 AM

Preventa Banamex: 2 de marzo – 11:00 AM

Venta General: 3 de marzo – 11:00 AM

La venta será exclusivamente a través de Ticketmaster.

Meses sin intereses

Para quienes planean pagar con tarjeta, habrá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 MXN.

El concierto de Robbie Williams en la CDMX forma parte de su nueva gira mundial, que promete un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera, además de nuevas canciones. Con la expectativa alta y el Palacio de los Deportes como escenario, se anticipa una alta demanda en preventas.