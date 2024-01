Elton John Hace Historia y Se Suma al Selecto Grupo EGOT

Elton John se unió al selecto grupo de artistas que ha ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony) adquiriendo con ello la categoría EGOT, tras haber ganado su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", aseveró la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales pues no estuvo presente en la ceremonia de los Emmy.

El cantautor de 76 años de edad recibió el Emmy al mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en directo de su concierto de despedida Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium.

Con ese premio, el autor de Cold Heart se convirtió en el artista número 19 en lograrlo, junto a personalidades como Rita Moreno, Viola Davis, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg y John Legend.

Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por Aida y dos Oscar por canciones de El Rey León (Can You Feel the Love Tonight) y Rocketman (I'm Gonna) Love Me Again).

La gala de los premios Emmy 2024 se llevó a cabo desde el teatro Peacock de Los Ángeles, tras haber sido pospuesta en 2023 por las huelgas de Hollywood que azotaron a la industria del entretenimiento estadounidense.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

RMT