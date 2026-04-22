Heeseung Reaparece como Evan tras Salir de ENHYPEN: Así Fue su Primer Evento Público

Luego de semanas de incertidumbre y un cambio radical en su carrera, Lee Heeseung ha vuelto a los escenarios. El ahora exintegrante del grupo de K-pop ENHYPEN realizó su primera aparición pública oficial bajo su nuevo nombre artístico, Evan, lo que marca el inicio formal de su etapa como solista tras su salida del grupo en marzo de 2026.

Un nuevo look para una nueva era

El esperado regreso ocurrió este 22 de abril durante un evento de marca realizado en la Musinsa Megastore en Seongsu, uno de los distritos más icónicos de la moda en Seúl.

Heeseung, quien ahora se presenta como Evan, sorprendió a los asistentes y a las redes sociales con una transformación visual significativa: un cabello rubio dorado brillante que contrasta con el estilo que manejaba en su etapa previa.

Ataviado con un elegante pero sencillo traje negro, el artista de 24 años se mostró cercano con la prensa. Durante el "photowall", Evan posó realizando corazones de mano, un gesto que fue interpretado por sus seguidores como una señal de afecto tras el anuncio de su separación del grupo.

El camino hacia la independencia

La salida de Heeseung de ENHYPEN fue anunciada por BELIFT LAB el pasado 10 de marzo, citando diferencias en la "visión musical" y el deseo del artista de explorar un camino propio.

Aunque la noticia dejó a los fans (ENGENE) devastados, la agencia confirmó que Evan continuará bajo su sello para desarrollar su álbum debut en solitario.

"Heeseung posee numerosos talentos y presenciar su crecimiento como artista solitario es inspirador", comentaron sus fans en redes sociales cuando aparecieron las imágenes del evento en Seongsu.

La reaparición bajo el nombre de Evan ha generado una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Mientras que algunos sectores del fandom aún expresan la esperanza de un futuro reencuentro con los otros seis miembros de ENHYPEN (Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki), la mayoría ha optado por abrazar esta nueva faceta.

Lo que sabemos del debut de Evan

Nombre artístico: Evan (un nombre con significado personal desde su infancia).

Agencia: Se mantiene en BELIFT LAB / HYBE.

Estilo musical: Se espera un enfoque más personal y honesto, alejándose de la estructura de grupo.

Redes sociales: Ya cuenta con un perfil oficial en Instagram (@h_evva_n) para conectar directamente con sus seguidores

.Con esta primera aparición, Evan deja claro que su salida no significa un retiro, sino una evolución. Aunque aún no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de su primer material discográfico, su presencia en eventos de alto perfil sugiere que el debut musical podría estar más cerca de lo esperado.

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