‘La Cumbia Triste’, la Nueva Canción de Alejandro Fernández con Los Ángeles Azules

¡Alejandro Fernández debutó en el género de la cumbia de la mano de Los Ángeles Azules! El cantante estrenó esta semana La cumbia triste, una canción “para los que no duermen, porque les duele el alma, para los que no sueñan, desde aquel el amor que les robó la calma”.

En entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos, El Potrillo habló sobre el nuevo tema y sobre la posibilidad de que en un futuro pueda interpretarlo en alguna presentación con Los Ángeles Azules.

Yo creo que (sería) en alguna presentación importante; podría ser en la Plaza México o podría ser en el Auditorio Nacional; la cosa es que podamos tener alguna fecha donde coincidamos y estaría increíble poder tocarla con ellos.

Entre risas, el intérprete también admitió que es “buenísimo” para la cumbia.

En otra entrevista con Eduardo Salazar para Despierta, contó que el proyecto con Los Ángeles Azules ya tenía bastante tiempo, pero las agendas de ambos no habían permitido que se concretara.

Teníamos un proyecto que lo estábamos manejando ya hace mucho rato, ellos empezaron a hacer colaboraciones con otros artistas, nada más que lo veníamos trabajando y las agendas no nos daban el momento. Hasta este año que se pudo hacer.

Destacó que la canción es de Aureo Baqueiro y Leonel García, con quienes ha tenido muchos éxitos a los largo de su carrera.

Impacto del regional mexicano

Por otra parte, Alejandro Fernández destacó la importancia de la música mexicana en la época actual, pues consideró que está teniendo un resurgimiento muy importante.

Creo que está pasando por un momento muy importante la música mexicana, eso nos beneficia a todo mundo. Era un problema que teníamos antes, que no se tocaba la música mexicana, y ahora al contrario, que está teniendo un resurgimiento importantísimo.

En este sentido, habló de sus hijos, quienes trabajan en construir una carrera igual que él.

"Y lo están haciendo muy bien; Alex le está yendo muy bien, la que me tiene sorprendido es Camila que está haciendo un trabajo impresionante, pero me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho los dos y que se dedicaron a la música mexicana", comentó.

Sobre su padre, el gran Vicente Fernández, El Potrillo comentó que la familia ha vivido una etapa difícil tras su fallecimiento.

Ha sido una etapa difícil para todos, yo creo que perder a tu padre y sobre todo una figura tan importante como era mi padre no es algo sencillo, te acostumbras.

“No es algo que pase o que ya no sientas, yo -más bien- va pasando el tiempo y te vas acostumbrando a ya no tenerlo o pretender que me está cuidando desde arriba en el cielo, que tengo su bendición y está siguiendo mis pasos", puntualizó.

