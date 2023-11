Now And Then: ¿Qué Dice la Letra de la Nueva Canción de The Beatles?

The Beatles estrenó su última canción llamada 'Now And Then', escrita y cantada por primera vez por John Lennon un año antes de su muerte, por lo que muchos de sus fanáticos se preguntan qué dice la letra de esta melodía y a continuación te contamos sobre su significado.

Esta canción cuenta con la participación de los cuatro integrantes de la banda: Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y Lennon, estos últimos incorporados con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

¿Cómo se hizo la nueva canción de The Beatles?

'Now And Then' (De vez en cuando) fue compuesta inicialmente por Lennon en 1978 y hasta ahora logró ser terminada por McCartney, Starr y la IA, que consiguió limpiar la voz de John de la grabación de casete, el cual fue entregado por la viuda de Lennon, Yoko Ono, a Paul en 1994.

Con la misma IA se incluyó la parte de guitarra acústica y eléctrica que George Harrison había grabado en 1995. También se añadieron los coros, la batería de Starr y el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison.

¿Qué dice la nueva canción de The Beatles? Letra y significado

El título de la canción se traduce como 'De vez en cuando' y habla posiblemente de una relación amorosa entre dos personas, en la cual el que canta se muestra profundamente agradecido con la otra, pero también existe un poco de dependencia, ya que no desea que se vaya de su vida, pues no cree que regrese con él.

Now And Then

I know it's true, it's all because of you

And if I make it through, it's all because of you

And now and then, if we must start again

Well we were not sure, that I love you

I don't want to lose you - oh no, no, no

Lose you or abuse you - oh no, no, no, sweet doll

But if you have to go, away

If you have to go, I know, you never to come

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want you

Come back to me, I know, return to me

I know it's true, it's all because of you

And if you go away, I know, you no back to me

I don't want to lose you - oh no, no, no

Abuse you or confuse you - oh no, no, no, sweet doll

But if you had to go, away

Well I won't stop you baby

And if you had to go

Well, you don't believe in we

De vez en cuando - Español

Sé que es verdad, todo es por ti

Y si lo logro, todo es gracias a ti

Y de vez en cuando, si debemos comenzar de nuevo

Bueno, no estábamos seguros de que te amo

No quiero perderte, oh no, no, no

Perderte o abusar de ti - oh no, no, no, dulce muñeca

Pero si tienes que irte, lejos

Si tienes que irte, lo sé, nunca vendrás

De vez en cuando te extraño

Oh de vez en cuando, te quiero

Vuelve a mí, lo sé, vuelve a mí

Sé que es verdad, todo es por ti

Y si te vas, lo sé, no volverás a mí

No quiero perderte, oh no, no, no

Abusarte o confundirte - oh no, no, no, dulce muñeca

Pero si tuvieras que irte, lejos

Bueno, no te detendré bebé

Y si tuvieras que irte

Bueno, no crees en nosotros

