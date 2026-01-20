Muere la Bailarina Bárbara Miranda, a los 94 años de edad

Este martes 20 de enero de 2026, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó el fallecimiento de la bailarina Bárbara Jesús Miranda y Varela, conocida artísticamente como Bárbara Miranda, a los 94 años de edad, una figura destacada de la danza profesional en México.

A través de sus redes sociales, el sindicato dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la artista.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Bárbara Jesús Miranda y Varela, Bárbara Miranda, socia honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, publicó la ANDA.

Bárbara Jesús Miranda nació en 1931 y desde muy joven mostró una marcada vocación por la danza, disciplina en la que se desarrolló de manera profesional y a la que dedicó gran parte de su vida. Su trayectoria la convirtió en una referencia dentro del ámbito artístico, lo que le valió el reconocimiento de sus compañeros y su nombramiento como socia honoraria de la ANDA.

Murió en la Casa del Actor Mario Moreno “Cantinflas”

De acuerdo con información proporcionada por la Casa del Actor Mario Moreno “Cantinflas”, lugar donde residía en sus últimos años, la bailarina falleció el viernes pasado rodeada del cariño y el respeto de quienes la acompañaron durante esta etapa de su vida. La institución señaló que la artista estuvo acompañada por compañeros residentes, huéspedes, trabajadores, así como por la Directora y miembros del Patronato.

La Casa del Actor también destacó la calidad humana de Bárbara Miranda y el aprecio que se ganó entre la comunidad artística, subrayando su legado como una mujer comprometida con el arte y la cultura.

El fallecimiento de Bárbara Miranda representa una pérdida significativa para el gremio artístico nacional, que hoy despide a una bailarina cuya vida estuvo marcada por la disciplina, la pasión por la danza y el respeto de varias generaciones de artistas.

