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Muere Piero, Cantautor de Trova y Canción Social, a los 81 Años

Nacido en Italia y radicado en Argentina, tenía nacionalidad colombiana desde su infancia

Muere Piero, Cantautor de Trova y Canción Social, a los 81 AñosPiero, cantautor de trova y canción social, murió a los 81 años. Foto: Facebook de Piero

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