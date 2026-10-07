Muere Piero, Cantautor de Trova y Canción Social, a los 81 Años

El cantautor Piero murió a los 81 años, según un comunicado publicado este miércoles en su página de Facebook. El mensaje no detalla las causas ni el lugar de su fallecimiento.

En la publicación, la página lamentó con profundo dolor la muerte del artista y señaló que su voz, sus canciones y su mensaje de paz permanecerán para siempre. Añadió que su luz seguirá brillando en cada lugar al que su música continúe llegando.

El texto agradece los saludos recibidos en nombre de su familia y amigos, y cierra con una despedida al cantante.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, y vivió en Argentina. Tenía además nacionalidad colombiana desde su infancia. Fue actor y cantautor, y su obra abarcó la trova, la canción social y el rock, con especial peso de la canción de sensibilidad social y pacifista.

Con información de N+.

CT