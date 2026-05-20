Novia de Lamine Yamal: ¿Quién es Inés García Santos, la Supuesta Nueva Pareja del Futbolista?

Los rumores sobre la vida amorosa del futbolista español Lamine Yamal volvieron. Ahora, el nombre que suena en los titulares es el de Inés García Santos, una influencer española que recientemente fue vista junto a la estrella del FC Barcelona y que ya es señalada por medios y fans como su posible nueva pareja.

¿Por qué relacionan a Lamine Yamal con Inés García?

Las especulaciones crecieron luego de que ambos aparecieran juntos durante la cena de fin de temporada del Barcelona, un evento donde la presencia de Inés llamó la atención de aficionados y prensa. También han circulado imágenes y videos de ambos durante un viaje en Grecia, lo que alimentó más los rumores sobre una supuesta relación sentimental.

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¿Quién es Inés García?

Inés García Santos tiene 21 años y es originaria de Sevilla. Se dedica a la creación de contenido digital y ha construido una comunidad importante en redes sociales, donde comparte publicaciones relacionadas con moda, estilo de vida, viajes y tendencias.

Su popularidad en internet ha crecido de forma constante: acumula más de 90 mil seguidores en Instagram y alrededor de 170 mil en TikTok, plataformas donde suele mostrar desde looks hasta momentos de su día a día. Además, ha colaborado con marcas reconocidas del mundo de la moda y el lifestyle.

Los rumores entre Inés y Lamine no comenzaron recientemente. Medios españoles reportaron que semanas atrás fueron vistos juntos en un restaurante de Sitges y posteriormente habrían compartido otros planes privados en Barcelona. Más tarde, paparazzis los captaron en el aeropuerto antes de abordar un vuelo, presuntamente rumbo a unas vacaciones.

Haasta ahora ni Lamine Yamal ni Inés García Santos han confirmado públicamente una relación.

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