BTS en los AMAs 2026: Cuándo, A Qué Hora y Dónde Ver los American Music Awards

La espera terminó para ARMY. BTS volverá a estar en uno de los escenarios más importantes de la música internacional con una esperada aparición en los American Music Awards 2026 (AMAs).

¿Cuándo son los AMAs 2026?

La edición 2026 de los AMAs se celebrará el próximo lunes 25 de mayo en Las Vegas. Aunque reúne a varias de las figuras más importantes de la industria musical, uno de los momentos más esperados de la noche será la participación de BTS.

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¿A qué hora son los AMAs 2026 en México?

Para quienes planean seguir la ceremonia desde México, los American Music Awards comenzarán a las 6:00 de la tarde (hora del centro de México).

La premiación incluirá presentaciones musicales, momentos especiales y la esperada aparición de BTS, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente cuál será el tema que interpretará el grupo durante la ceremonia.

¿Dónde ver los AMAs 2026?

Los fans podrán seguir la ceremonia en México a través de televisión por cable y plataformas de streaming, También puedes seguir la cobertura en vivo a través de las redes y la web de N+.

Además de la transmisión principal, las plataformas y cuentas oficiales compartirán momentos destacados, alfombra roja y fragmentos de las actuaciones más importantes de la noche.

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