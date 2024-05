Peso Pluma Aclara Por Qué lo Sacaron de Concierto en Chicago: “Estoy muy apenado”

Peso Pluma se pronunció sobre las razones por las que fue sacado del concierto que tenía programado en Chicago, Estados Unidos, el pasado domingo 26 de mayo.

Emilio Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, tenía programada una presentación en el festival Latino Sueños, que se realizó en Chicago, pero el evento fue suspendido por condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con lo relatado por asistentes al evento, en las pantallas del inmueble se proyectó la leyenda "Evacuación por clima, acérquese a la salida más cercana".

Por esta situación, el intérprete de TULUM pidió disculpas a los fanáticos que esperaban verlo.

Ahorita vengo del festival, parece ser que están evacuando a todos, a mí también me evacuaron, porque al parecer se canceló mi tocada. Viene una lluvia muy fuerte aquí a Chicago y parece que el gobierno y la autoridad no va a dejar hacer el concierto hoy, no por otra cosa.