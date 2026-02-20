Hospitalizan de Emergencia a Willie Colón, ¿Cuál Es su Estado de Salud?

El mundo de la salsa muestra su preocupación en redes sociales ante los reportes de que el músico Willie Colón fue hospitalizado por problemas respiratorios.

Todo surgió porque un colega suyo pidió a sus fanáticos oraciones por una pronta recuperación del músico estadounidense de 75 años.

El bajista Bobby Valentin, de la Fania All-Stars, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Willie Colón con el siguiente mensaje que generó alarma:

Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios

Mensaje genera preocupación en seguidores y amigos de Willie Colón

Ese mensaje generó preocupación a los seguidores del género de la salsa, porque hasta el momento no hay información que confirme el estado de salud de Willie Colón.

El salsero Rubén Blades escribió en su cuenta de X que se enteró sobre Willie Colón que estaría hospitalizado en Nueva York por un supuesto problema respiratorio.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento

La información no ha sido confirmada ni desmentida por el equipo de trabajo del artista, pero ya genera alerta entre el público que sigue al músico de origen puertorriqueño.

¿Quién es Willie Colón?

William Anthony Colón Román mejor conocido como Willie Colón es una de las figuras más legendaria de la salsa. También se le dice "El Malo del Bronx", al ser pionero al unir la salsa no solo en las pistas de baile, sino también con postura política.

Nació el 28 de abril de 1950, en el South Bronx, Nueva York, pero su familia es de origen puertorriqueña.

Comenzó con la trompeta a los 11 años, pero influenciado por Mon Rivera, cambió al trombón.

En su juventud firmó con Fania Records a los 15 años. A los 17, grabó su primer álbum "El Malo" (1967), iniciando su imagen de “gánster".

Entre 1967–1974 se le considera el periodo más definitorio de su carrera por estar junto a Héctor Lavoe , "El Cantante de los Cantantes”.

, "El Cantante de los Cantantes”. Surgieron obras clave como “Cosa Nuestra”, “Lo Mato”, “La Gran Fuga” y “Asalto Navideño”.

Otro momento destacado fue la alianza con Rubén Blades tras la era con Lavoe ,y así surgió la "Salsa Consciente".

,y así surgió la "Salsa Consciente". En su carrera como solista ha sido vocalista, arreglista y productor.

ha sido vocalista, arreglista y productor. Como cantante tuvo gran éxito con “Sin Poderte Hablar”, “Talento de Televisión” y “El Gran Varón”.

“Talento de Televisión” y “El Gran Varón”. En 1994, se postuló para el Congreso de Estados Unidos y para Defensor Público de Nueva York en 2001.

y para Defensor Público de Nueva York en 2001. Asesoró al alcalde Michael Bloomberg y ha trabajado con organizaciones como la Comisión Latina sobre el SIDA.

En 2004, recibió el Premio a la Excelencia Musical.

Recibió el prestigioso Chubb Fellowship de Yale University

