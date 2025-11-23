'¿Quién Es la Máscara?': En Vivo Hoy 23 de Noviembre de 2025

Luego de que el domingo pasado en la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara descubriéramos las identidades de Tony Manguera y Sonny Hamster. Este domingo 23 de noviembre de 2025 promete ponerse mejor.

Detrás de estos personajes se encontraban Julián Gil y Odalys Ramírez, respectivamente. Así que van quedando menos personajes en la competencia, y, por lo tanto, hay más posibilidades de que los favoritos vayan perdiendo su máscara.

Minuto a Minuto de Quién es la Máscara 23 de noviembre de 2025

Primer combate

María Ovina fue la segunda en entrar al combate esta noche. Cantó 'Todos me miran', de Gloria Trevi.

¿Quién es María Ovina?

Juanpa Zurita dice que es Ludwika Paleta.

Ana Brenda dice que es Michelle Vieth.

Yadira Carrillo, investigadora invitada, dice que puede ser Angélica Vale.

Anahí cree que es Karime Pindter.

Carlos Rivera piensa que es Wendy Guevara.

Capibara fue el primer personaje en abrir el combate esta noche. Interpretó 'Besos en Guerra' de Morat.

¿Quién es Capibara?

Anahí dice que puede ser Poncho Herrera.

Ana Brenda dice que es Sebastián Zurita.

Juanpa Zurita dice que puede ser José Eduardo Derbez.

Carlos Rivera cree que es Horacio Pancheri.

¿Qué personajes de Quién es la Máscara siguen dentro de la competencia?

Estos son los personajes que gracias a su talento y carisma continúan dentro de la competencia:

Maestro Bops

Hieny Fer

María Ovina

Carroñero

Nocturna

Capi Bara

Federico García la Orca

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?

Sonny Hamster - Odalys Ramírez

Tony Manguera - Julián Gil

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

¿A qué hora y dónde ver Quién es la Máscara?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? iniciará a las 8:30 pm hora de México.

Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

