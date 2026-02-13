¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Bloqueo por Feminicidio de Dafne Meneses Provoca Caos Vial

Este viernes, 13 de febrero de 2026, se registra un bloqueo intermitente en la carretera México-Toluca, a la altura de la Marquesa, en dirección a la capital del Estado de México (Edomex), por lo que hay caos vial en la zona.

Se trata de familiares y amigos de Dafne Evelin Meneses Galindo, una joven de 24 años víctima de feminicidio, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa en el municipio de Ocoyoacac, en límites con Huixquilucan, el pasado 7 de enero de 2026.

Video: Así se Ve Desde el Aire el Caos Vial en la México-Toluca por Bloqueo

Piden justicia por feminicidio de Dafne

Los manifestantes exigen justicia y que las autoridades investiguen a Yael 'N', quien fuera la pareja sentimental de Dafne, la última persona en tener contacto con ella previo a su desaparición, el 29 de diciembre de 2025.

Los manifestantes permiten pasar por un carril de la carretera cada cinco minutos, aproximadamente, sin embargo, la circulación está seriamente afectada.

