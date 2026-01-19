Prisión Preventiva a Presunto Feminicida de Cindy y Teresita; Principal Prueba en su Contra

Este lunes, 19 de enero de 2026, se realizó la audiencia inicial de Eric Antonio 'N', acusado por el feminicidio de su pareja, Cindy Medrano, y de su suegra, Teresita de Jesús.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados de Cuautitlán, una jueza del Estado de México ordenó prisión preventiva en contra de Eric Antonio 'N', quien se reservó su derecho a declarar.

Principal prueba contra presunto feminicida

Las declaraciones de su hijo de seis años, quien presenció el crimen ocurrido el 12 de enero en un domicilio de Cuautitlán, fueron la principal prueba presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra del imputado.

La audiencia continuará el próximo viernes, cuando se definirá si es vinculado a proceso.

Cabe recordar que ayer domingo, el Gabinete de Seguridad informó de la detención en Guerrero de Eric 'N', presunto autor del feminicidio de Cindy y Teresita, madre e hija que fueron asesinadas en Cuautitlán, Estado de México.

Las corporaciones federales informaron que, derivado de trabajos de investigación relacionados con el doble feminicidio, detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio 'N', el cual cuenta con orden de aprehensión al ser identificado como el autor material de los hechos.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

También se detuvo a Alejandro 'N', quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito y tiene una orden de aprehensión por abuso sexual en agravio de una menor, también en Cuautitlán.

