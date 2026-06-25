Balacera en Tlalnepantla Hoy: ¿Qué Pasó en Transporte Público Donde Asesinaron a 2 Personas?

La balacera ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla, Estado de México

Balacera en Tlalnepantla hoy 25 de junio 2026Policías resguardan la zona de la balacera en TlalnepantLa hoy, 25 de junio 2026. Foto: N+

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Hoy en Tlalnepantla: doble homicidio en una unidad de transporte público. La zona fue acordonada y las autoridades investigan. ¿Qué sucedió?

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