Balacera en Tlalnepantla Hoy: ¿Qué Pasó en Transporte Público Donde Asesinaron a 2 Personas?

Una balacera se registró hoy, 25 de junio de 2026, en Tlalnepantla, Estado de México, con saldo de 2 personas fallecidas: esto es lo que se sabe sobre el doble homicidio en una unidad de transporte público.

¿Qué pasó en Tlalnepantla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una unidad de transporte público en la calle Club Exploradores de México, esquina con Alpino Monteros, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección.

La zona de la balacera fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal y del Ejército mexicano, a la espera de personal de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, para las investigaciones correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como el chofer de la unidad de transporte público, de la Ruta 69, y su ayudante. Serán las autoridades quienes encabecen las indagatorias sobre lo ocurrido y descartar si se trató de un posible ajuste de cuentas o de un asalto.

Según los reportes, 2 sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado contra las víctimas, luego la persona que habría activado el arma, y un presunto acompañante, lograron escapar.

RMT