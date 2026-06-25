“Sentí Que Era un Temblor Muy Fuerte”: ¿Qué Pasó en Peralvillo Hoy?
Un estruendo alarmó a los habitantes de una casa, en Peralvillo, quienes pensaron que era un temblor muy fuerte; aquí te informamos qué pasó hoy
Derrumbe de casa en Peralvillo. Foto: N+
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Un estruendo en Peralvillo hizo pensar a los vecinos que era un temblor. Descubre qué causó el pánico en esta madrugada en la CDMX.
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PorRedacción N+
La madrugada de hoy, 25 de junio de 2026, un estruendo causó pánico en los habitantes de una casa de la colonia Peralvillo, quienes narraron a N+ que sintieron como un temblor muy fuerte; aquí te informamos qué pasó este jueves en la vivienda de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).
“Sentí que era un temblor muy fuerte”
Cuerpos de rescate de la Ciudad de México acudieron a una casa ubicada en la calle Giuseppe Verdi 51, interior 2, casi esquina con Florencio Constantito, en la colonia Peralvillo, para atender una emergencia.
Marugenia Constanzo Bonilla, una de las habitantes de la casa declaró a las cámaras de N+FOROque los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 de la madrugada de hoy, cuando “sentimos un montón de ruido que estaba cayendo, pero como yo estaba volteada, viendo la televisión, no vi la pared”.
“Yo sentí que era un temblor muy fuerte, porque se movía mucho”, narró Marugenia Constanzo, quien agregó que de inmediato, “salimos corriendo”.
¿Qué pasó en la casa de Peralvillo?
Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar del estruendo y encontraron filtración de agua en las paredes del inmueble, por lo que una barda de la sala se derrumbó.
Personal de Protección Civil evaluó las condiciones del inmueble, para determinar si es habitable, luego del inesperado derrumbe.
Los habitantes de la casa fueron evacuados para dar paso a las labores de reconocimiento, por parte de los cuerpos de rescate y elementos de Protección Civil.