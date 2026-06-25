“Sentí Que Era un Temblor Muy Fuerte”: ¿Qué Pasó en Peralvillo Hoy?

Un estruendo alarmó a los habitantes de una casa, en Peralvillo, quienes pensaron que era un temblor muy fuerte; aquí te informamos qué pasó hoy

Derrumbe de casa en PeralvilloDerrumbe de casa en Peralvillo. Foto: N+

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Un estruendo en Peralvillo hizo pensar a los vecinos que era un temblor. Descubre qué causó el pánico en esta madrugada en la CDMX.

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