La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, colocó una enorme manta en el Ángel de la Independencia en la capital de México, para pedir un acuerdo de paz a los cárteles.

En la manta le solicita a los cárteles y delincuentes que las dejen seguir con los trabajos para hallar a sus hijos.

La manta fue colgada debajo de la columna del monumento y en un video explica que era usada para arropar a sus hijos, ahora fue para escribir y pedirle a los cárteles que tengan piedad de ellas y les dejen seguir buscando incluso, digan dónde pueden encontrar sus cuerpos. Así lo mencionó Ceci Flores en un video del momento en que muestra la manta.

Video relacionado: Entrevista con Ceci Flores, Fundadora de "Madres Buscadoras de Sonora"

La activista detalló que lo único que quieren las madres buscadoras es “cobijar” nuevamente a sus hijos y que vuelvan a casa, para tener un lugar donde rezarles y que puedan descansar.

Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes, yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora las tengo que utilizar para dejarles un recado, tengan piedad de las madres y no nos amenacen y no nos maten, déjenos buscar a nuestros desaparecidos, no buscamos ni culpables ni justicia, queremos encontrarlos y que vuelvan de nuevo a casa

Reiteró su propuesta de lograr un acuerdo de paz entre cárteles y madres buscadoras para que dejen de recibir amenazas.

No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres