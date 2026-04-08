Llegan 500 Militares a Chihuahua para Reforzar la Seguridad

Arribaron al estado de Chihuahua 500 elementos de la Defensa que serán desplegados a los municipios de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua para reforzar la seguridad.

Los 500 militares fueron movilizados en cinco aeronaves desde la Ciudad de México y desde la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

Reducir índices delictivos

Las autoridades locales en Ciudad Juárez señalaron que se busca reducir los índices delictivos y detener a los generadores de violencia.

Al respecto César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó:

“Necesitamos hacer detenciones, tenemos ubicados a grupos y personas que están haciendo estas acciones y pues bueno, vamos a ir detrás de ellos, vamos a hacer un operativo encabezado por la SEDENA quien está ahí al pendiente, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública municipal, vamos a estar pendientes del tema, tenemos que reducir el tema de los homicidios"

Los soldados reforzarán las acciones para inhibir actividades delictivas de grupos criminales y se coordinarán con autoridades de los tres niveles de gobierno en el estado de Chihuahua, para realizar operativos en la 5ta y 42 zonas militares.

Del total de los elementos de la Defensa que arribaron a Chihuahua, al menos 300 se quedarán en Ciudad Juárez para realizar los operativos y dar seguridad a los habitantes de esta ciudad fronteriza.

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Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ