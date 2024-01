Por Contenedor, Posponen Traslado de Jirafa 'Benito' a Puebla

El traslado de la jirafa Benito desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el estado de Puebla se pospondrá unos días, debido a que tendrá que adaptarse al contenedor para recorrer mil 920 kilómetros.

Rogelio Muñoz Sapién, administrador del Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, agregó:

Lo importante es aquí el manejo del animal, la adaptación, porque tiene que acostumbrarse al remolque, subir y bajar, que lo vea algo natural, que no lo veamos, mételo, ciérrale y se va, porque se va a estresar, se ve algo forzado, tiene que ser voluntariamente, porque es un animal que no puede tener contención química, no se puede sedar, pero los días que pueda durar, no sabemos, puede durar tres días, puede durar cinco, puede durar diez, eso depende del manejo de Benito