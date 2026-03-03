En la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), la escasez de agua potable se ha convertido en una crisis que afecta a decenas de familias desde hace seis años. Sin embargo, en los últimos cuatro meses la situación se agravó a tal punto que hay viviendas que pasan semanas completas sin recibir una sola gota.

Lo que antes era un servicio irregular ahora es una emergencia cotidiana que obliga a los habitantes a modificar por completo su rutina para poder bañarse, cocinar o limpiar.

Seis años de irregularidad y cuatro meses de crisis total

Los vecinos aseguran que el suministro nunca volvió a ser estable desde 2019. Aunque durante años enfrentaron cortes intermitentes, desde finales de 2025 el problema se intensificó. Hoy deben almacenar agua en tambos y cisternas para poder cubrir necesidades básicas como usar el baño, lavar trastes o mantener la higiene del hogar.

David Figueroa, habitante de la colonia desde hace cuatro décadas, explica la gravedad del problema.

Llevo viviendo acá 40 años y nunca había pasado algo así que estuviera tan inestable como el abasto del agua.

En varias casas viven familias numerosas, lo que complica aún más la situación. Sin agua constante, cada día se convierte en una carrera para conseguir el recurso.

Los edificios que encendieron la alarma desde 2018

De acuerdo con los residentes, la crisis comenzó cuando iniciaron desarrollos inmobiliarios sobre la Carretera México-Toluca. Desde 2018, antes de que arrancaran las construcciones, vecinos se manifestaron para exigir un dictamen oficial que garantizara la factibilidad de agua potable para los nuevos edificios.

Jenny Estrella, vecina de Lomas de Vista Hermosa, participó en esas protestas y relató cómo se desarrollaron los hechos.

En el año 2018 clausuramos muchos edificios porque carecían de factibilidad de agua, muchas obras, muchos desarrollos. Y finalmente en el 2019 se dio luz verde para que se desarrollaran entre 11 y 13 desarrollos sin factibilidad de agua.

Según los habitantes, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SACMEX) les entregó documentos en los que se reconocía que no existía factibilidad. A pesar de ello, en 2019 los proyectos avanzaron bajo la promesa de que los desarrolladores construirían una nueva línea de agua.

Jenny Estrella detalló lo que ocurrió después.

En el 2019 se les dio luz verde, sin factibilidad, porque se suponía que iban a hacer una línea de agua los desarrolladores, pero no cumplieron.

Operativos contra el robo de agua y una colonia completamente seca

La colonia recibe agua tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. En octubre pasado, autoridades mexiquenses realizaron operativos contra el robo de agua mediante pozos y tomas clandestinas. Aunque la intención era regularizar el suministro, el resultado para Lomas de Vista Hermosa fue el contrario.

Tras estos operativos, el flujo se redujo aún más hasta desaparecer por completo durante varios días y semanas. Lejos de mejorar la situación, la dejó en un escenario crítico.

Los vecinos aseguran haber enviado al menos cinco oficios a autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuajimalpa sin obtener respuesta clara o solución definitiva.

Lo que dice la autoridad y lo que viven los vecinos

La Secretaría de Gestión Integral del Agua capitalina informó que el pasado 26 de enero hubo una interrupción por trabajos de mantenimiento, pero sostuvo que el suministro es estable en la zona.

Sin embargo, los testimonios de los habitantes contradicen esa versión. Una vecina de la colonia, quien prefirió omitir su nombre, describió el impacto en su hogar.

Nada, nada de agua tenemos, así hemos estado semanas, somos bastantes en esta casa, bastantes de familia entonces sí es un problema.

La verificación realizada por medios de comunicación confirmó que varias viviendas continúan sin servicio regular, lo que refuerza la denuncia de una crisis de agua en Cuajimalpa.

Colonias vecinas temen que la crisis se extienda

Hace apenas seis meses, el panorama era distinto y el flujo, aunque irregular, permitía a las familias organizarse. Hoy la preocupación se expande hacia colonias cercanas como Besares, Bosques, El Molino y Contadero, donde los habitantes temen que la escasez de agua llegue también a sus hogares.

En una ciudad donde más de 9 millones de personas dependen de un sistema hídrico cada vez más presionado por la sobreexplotación y la urbanización acelerada, el caso de Lomas de Vista Hermosa en Cuajimalpa enciende una alerta que podría replicarse en otras zonas de la capital.

