Corte de Agua en Reynosa Hoy 26 de Febrero: Lista de Colonias Sin Servicio por Trabajos de CFE
La Comapa de Reynosa anunció que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable debido a trabajos que realizará la CFE en la planta de rebombeo.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informó a los usuarios del Sector Rancho Grande sobre una suspensión temporal en el suministro de agua potable, derivada de trabajos emergentes que realizará la Comisión Federal de Electricidad en la planta de rebombeo Rancho Grande.
De acuerdo con el aviso oficial, las maniobras iniciarán hoy jueves 26 de febrero a la 1:00 de la tarde y se estima que concluyan alrededor de las 8:00 de la noche del mismo día.
Durante este periodo, será necesario interrumpir el servicio de agua en las colonias que integran el Sector Rancho Grande. Una vez que el personal de la CFE finalice los trabajos eléctricos, se reanudará el bombeo para restablecer el suministro de manera paulatina en las zonas afectadas.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento anticipado de agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión.
Asimismo, señalaron que estarán informando oportunamente cualquier actualización relacionada con estos trabajos y el restablecimiento total del servicio.
Colonias que Conforman el Sector Rancho Grande en Reynosa
- Ampliación Ejido Rancho Grande
- Ejido Rancho Grande 1
- Ejido Rancho Grande Zona Urbana
- Fracc. Country
- Fracc. Hacienda Las Fuentes III y IV
- Fracc. Los Caracoles I y II
- Jesús Vega Sánchez
- Manuel Cavazos Lerma
- Módulo 2000 - Rancho Grande
- Rancho Grande / Ampl. Rancho Grande
- Reynosa 2000 - Rancho Grande
- Riveras del Bosque
- Riveras del Rancho Grande
- Ferrocarril
- Los Caracoles I y II
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
