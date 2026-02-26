Corte de Agua en Reynosa Hoy 26 de Febrero: Lista de Colonias Sin Servicio por Trabajos de CFE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informó a los usuarios del Sector Rancho Grande sobre una suspensión temporal en el suministro de agua potable, derivada de trabajos emergentes que realizará la Comisión Federal de Electricidad en la planta de rebombeo Rancho Grande.

De acuerdo con el aviso oficial, las maniobras iniciarán hoy jueves 26 de febrero a la 1:00 de la tarde y se estima que concluyan alrededor de las 8:00 de la noche del mismo día.

Durante este periodo, será necesario interrumpir el servicio de agua en las colonias que integran el Sector Rancho Grande. Una vez que el personal de la CFE finalice los trabajos eléctricos, se reanudará el bombeo para restablecer el suministro de manera paulatina en las zonas afectadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento anticipado de agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión.

Asimismo, señalaron que estarán informando oportunamente cualquier actualización relacionada con estos trabajos y el restablecimiento total del servicio.

Colonias que Conforman el Sector Rancho Grande en Reynosa

Ampliación Ejido Rancho Grande

Ejido Rancho Grande 1

Ejido Rancho Grande Zona Urbana

Fracc. Country

Fracc. Hacienda Las Fuentes III y IV

Fracc. Los Caracoles I y II

Jesús Vega Sánchez

Manuel Cavazos Lerma

Módulo 2000 - Rancho Grande

Rancho Grande / Ampl. Rancho Grande

Reynosa 2000 - Rancho Grande

Riveras del Bosque

Riveras del Rancho Grande

Ferrocarril

Los Caracoles I y II

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

