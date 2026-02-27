Fallece Hombre Ahogado en un Bordo de Agua Ubicado En La Colonia Velasco en Acámbaro, Guanajuato
N+
Un hombre de aproximadamente 20 años de edad falleció ahogado después de entrar a un bordo de agua entre las colonias Velasco y San Antonio en Acámbaro, Guanajuato.
La tarde del pasado jueves 26 de febrero se reportó que varias personas se encontraban conviviendo a un lado de un bordo de agua ubicado entre las colonias Velasco y San Antonio en Acámbaro, Guanajuato. Durante la convivencia un joven falleció.
Joven se mete a nadar a bordo de agua y ya no sale en Acámbaro
Cuando un joven de aproximadamente 20 años de edad, se metió a nadar en el bordo, pero después de varios minutos ya no salió.
Lo que llamó la atención de las personas que lo acompañaban quienes comenzaron a buscarlo y a llamar a las autoridades pertinentes.
Autoridades trabajaron por varias horas hasta que recuperaron el cuerpo
Tras la denuncia a la Central de Emergencias 911 autoridades de Bomberos y Protección Civil arribaron al lugar.
También policías municipales y paramédicos para brindar atención médica.
Durante varias horas se realizaron las labores de búsqueda y después el rescate del cuerpo, de quien no se brindó información de su identidad.
Redacción N+
JIPV