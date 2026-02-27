Inicio Bajio Fallece Hombre Ahogado en un Bordo de Agua Ubicado En La Colonia Velasco en Acámbaro, Guanajuato

Fallece Hombre Ahogado en un Bordo de Agua Ubicado En La Colonia Velasco en Acámbaro, Guanajuato

Un hombre de aproximadamente 20 años de edad falleció ahogado después de entrar a un bordo de agua entre las colonias Velasco y San Antonio en Acámbaro, Guanajuato.

Fallece Hombre Ahogado en un Bordo de Agua Ubicado En La Colonia Velasco en Acámbaro, Guanajuato. Foto: N+

La tarde del pasado jueves 26 de febrero se reportó que varias personas se encontraban conviviendo a un lado de un bordo de agua ubicado entre las colonias Velasco y San Antonio en Acámbaro, Guanajuato. Durante la convivencia un joven falleció.

Joven se mete a nadar a bordo de agua y ya no sale en Acámbaro

Cuando un joven de aproximadamente 20 años de edad, se metió a nadar en el bordo, pero después de varios minutos ya no salió

Lo que llamó la atención de las personas que lo acompañaban quienes comenzaron a buscarlo y a llamar a las autoridades pertinentes. 

Autoridades trabajaron por varias horas hasta que recuperaron el cuerpo 

Tras la denuncia a la Central de Emergencias 911 autoridades de Bomberos y Protección Civil arribaron al lugar. 

También policías municipales y paramédicos para brindar atención médica

Durante varias horas se realizaron las labores de búsqueda y después el rescate del cuerpo, de quien no se brindó información de su identidad.

 

