Se registró una persecución entre elementos de la Secretaría de Marina y presuntos delincuentes sobre la Autopista México-Tuxpan en los límites del estado de Hidalgo y Puebla.

La movilización de fuerzas de seguridad se derivó luego de detectar una camioneta con presunto reporte de robo en el municipio poblano de Huauchinango. Los uniformados le marcaron el alto al conductor, sin embargo, este no se detuvo.

Los agentes de seguridad emprendieron la persecución hasta llegar al territorio hidalguense en donde presuntamente los pasajeros que iban a bordo de la unidad detonaron sus armas de fuego.

Los hechos culminaron a la altura del acceso a la carretera que conduce a la comunidad de Naupan, en las inmediaciones de la presa de El Tejocotal perteneciente al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

En el lugar se registró la volcadura de una camioneta, mientras que otra unidad terminó saliéndose del camino e impactándose contra un bulto de tierra.

Las bolsas de aire de la camioneta color negra se activaron, no obstante, no se localizaron pasajeros en su interior; de manera preliminar se sabe que los presuntos delincuentes habrían huido a pie entre la zona boscosa.

Personal de emergencias fue notificado sobre el accidente del segundo vehículo por lo que arribaron para atender a los afectados y proceder con el retiro de la unidad para liberar el paso en el acceso a la Autopista México-Tuxpan.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Acaxochitlán cerraron el paso mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el aseguramiento del vehículo implicado en la persecución.

Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre el caso, ni han reportado alguna detención; Se espera que en las próximas horas se de a conocer el resultado de las investigaciones que pusieron en alerta a las autoridades.

Con información de N+

MCS