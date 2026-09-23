Seguridad

Se Desata Persecución en la Autopista México-Tuxpan; Reportan Presuntos Disparos

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron una movilización en los límites de Puebla e Hidalgo derivado a un supuesto reporte de robo

Persecución deja camionetas accidentadas y disparos en Acaxochitlán, Hidalgo.Persecución culmina en accidente en Acaxochitlán, Hidalgo. Foto: Facebook Xicotepec Noticias

Destacado

La Marina persigue a una camioneta robada y termina en accidente; Presuntamente hubo disparos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+