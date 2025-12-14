Avión Comercial Casi Choca con Aeronave Militar de EUA que no Emitía Señal de Identificación

Un vuelo comercial de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña de Curazao tuvo que detener su ascenso el viernes para evitar una posible colisión en el aire con un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según revelan grabaciones del tráfico aéreo.

El incidente involucró al Vuelo 1112 de JetBlue, con destino al aeropuerto JFK de Nueva York. En la comunicación con el control de tráfico aéreo, el piloto advirtió: “Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba. Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo… No tienen su transpondedor encendido, es una locura”.

De acuerdo con el relato del piloto, la aeronave militar se encontraba a la misma altitud y a una distancia estimada de entre dos y cinco millas, lo que obligó a la tripulación civil a detener el ascenso. Posteriormente, el avión de la Fuerza Aérea se dirigió hacia el espacio aéreo venezolano.

El hecho ocurre en un contexto de mayor actividad militar de Estados Unidos en el Caribe, vinculada a operaciones de interdicción de drogas y al aumento de la presión diplomática y estratégica sobre el gobierno de Venezuela.

"Ha sido una locura"

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, informó que la aerolínea ya reportó el incidente a las autoridades federales y colaborará con cualquier investigación. “Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que hayan informado rápidamente de esta situación”, señaló.

El Pentágono remitió las consultas a la Fuerza Aérea, que no respondió a solicitudes de comentarios. El mes pasado, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses para que extremen precauciones al operar en el espacio aéreo venezolano, debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en la zona.

En la grabación del tráfico aéreo, el controlador también reconoció la complejidad del entorno: “Ha sido una locura con las aeronaves no identificadas dentro de nuestro espacio aéreo”.

Con información de AP

